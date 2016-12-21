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Erdoğan’ın konvoyunda alarm!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde tersten gelen motosiklet sürücüsüne güzergahta önlem alan polisler hemen müdahale etti.
11:5521 Aralık 2016
Gündem
15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde tersten gelen motosiklet sürücüsüne güzergahta önlem alan polisler hemen müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya gitmek için bugün saat 10:45’de Üsküdar Kısıklı’daki evinden çıktı. Erdoğan’ın geçişi nedeniyle Atatürk Havalimanı’na kadar yol boyunca güvenlik önlemi alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken ters yönden gelen bir motosiklet heyecan yarattı. Asya-Avrupa istikametindeki en sağ şeriti kullanarak gelen motosiklete güzergahta önlem alan polis ekipleri anında müdahale etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:10’da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden uçakla Ankara’ya hareket etti. Motosiklet ve sürücüsü polislerin kontrolünde inceleme için aynı istikamette köprü çıkışına yönlendirildi.
(DHA)

Son güncelleme: 12:2121.12.2016
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