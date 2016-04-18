Himmet paraları ‘Gülenist’ kuruluşlara

KPSS'de soruların çalınması ile ilgili iddianamede, himmetlerin 'Gülenist' kuruluşlara gönderildiği iddia edildi.

Ankara Başsavcılığı’nın 2010 yılı KPSS'de soruların FETÖ tarafından örgütlü biçimde sızdırıldığı gerekçesiyle açılan ikinci davanın iddianamesinde, şüphelilerin yurtdışındaki onlarca “Gülenist” kuruluşa gönderdiği himmetlere ilişkin MASAK raporu da yer aldı. Bazı şüphelilerin, diğer sanıklarla hem aynı işyerinde çalıştığı, hem de akrabalık ve HTS bağı olduğu ortaya çıktı.

Asuman ARANCA / ANKARA

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan ve KPSS’de soruların sızdırılmasına ilişkin ikinci iddianamede, 51 kişi şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilere, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık” suçlaması yöneltildi. 51 şüpheliden 18’inin, devam eden ana KPSS soruşturmasındaki sanıkların eşi olduğu, 7’sinin de bu dosyadaki kişilerle akrabalık bağı bulunduğu ifade edilirken, zanlıların ayrıca dosyanın diğer zanlılarıyla şüphelileriyle işyeri ve telefon irtibatlarına yer verildi.

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ÖSYM’nin yaptığı incelemede, şüpheli konumundaki 3227 adaydan 1927’si, Genel Yetenek Testinin 39 numaralı sorusunda aynı yanlış şıkta birleşti. Zanlı Erkan Kılınç’ın, kuzenleri Ö. S. ve G.T. hakkında da iptal edilmeyen testlerin sorularını sınavdan önce ele ettiklerine dair tespitlerde bulunuldu. Sınavda sorulan bazı sorularda basım aşamasında yapılan değişiklik nedeniyle doğru cevabın değiştiği, ancak sızdırılan sorularda doğru cevabı koyulaştırılan sorularda, kuzenler Kılınç, Sazak ve Tunçbilek’in aynı yanlış cevabı yaptıkları ortaya çıktı.

İddianamede, bazı şüphelilerin yurt dışındaki onlarca Gülenist kuruluşa toplamda milyon dolarları bulan himmet paralarına ilişkin MASAK tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Yurt dışındaki bu kuruluşlara para transfer eden bu kişiler yönünden ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edilen iddianamede, toplamda milyonlarca doları bulan para transferine ilişkin tablolara da yer verildi.