Elektrikler neden kesildi? Enerji Bakanlığı’ndan açıklama…

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintilerle ilgili Enerji Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi.

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintilerle ilgili Enerji Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi.

Enerji Bakanlığı İstanbul’daki elektrik kesintilerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul’daki bütün ilçelere elektrik verildiği, kesintinin ise fırtına nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

BİRÇOK İLÇE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Avcılar ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Maltepe başta olmak üzere elektrik kesintileri yaşandı.

MUMLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bayrampaşa’da elektrik kesintisi nedeniyle birçok esnaf zorluklar yaşadı. Bir market işleten esnaf, elektrikler kesildikten kısa bir süre sonra elindeki mumların hepsinin tükendiğini söyledi. Markete gelen müşteriler mum bulamayınca geri döndü. Market sahibi, “Elektrikler kesildiğinden beridir zorluklar yaşıyoruz. Kesintiden dolayı elektronik teraziyi kullanamıyoruz. Gelenler çoğunlukla mum alıyor. O da kısa sürede bitti” dedi.

Lokanta işleten bir esnaf ise, elektrik kesintisi nedeniyle sulu yemeklerin soğuduğunu ve bu nedenle müşterilerine yeterli hizmet veremediğinden yakındı. Işıklandırma olmadığı için çareyi, gelen müşterilerin masalarına mum koymakta bulan esnaf Cem Baytören, “Mum ışığında, közde, mangalda emekleri ısıtarak satmaya çalışıyoruz. Yemekler büyük bir ihtimalle böyle giderse çöpe atacağız. Ya da denk gelirse Suriyeli garibanlara vereceğiz” dedi.

Ataşaehir’de bir esnaf elektirk sorunu aküyle çözdü. Aktarma kablosuyla Aküye bağladığı led ışıklarla dükkanını aydınlattı

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BEDAŞ: ULUSAL SİSTEMDEN KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kesintiler “Ulusal Elektrik Sistemi’nden” kaynaklı’ dedi. Ayrıca BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

Açıklama, “Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.” şeklinde devam etti.

Ayedaş’tan yapılan açıklamada da, “Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal şebeke sistemi kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı seferberlik ilan ederek kullanıyoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon ile tarafımızca da takip edilmektedir” denildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

”Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20'den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.”

İSTANBUL’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İstanbul'da gün boyu yaşanan ve vatandaşları isyan ettiren elektrik kesintileri Twitter'da gündem oldu. İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerde 5 saati bulan kesintiler vatandaşları isyan noktasına getirirken kesintiler sosyal medyada gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Twitter'da #elektrikkesintisi başlığı ile açılan gündem maddesine kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Kar fırtınasının getireceği bütün olumsuzlukları yaşadık, trafik felç, elektrik yok, sular kesildi ama kar yok.” “Evde herkesin elinde bir mum gulyabaniyi arayan Adile Naşit gibi geziyoruz.“ “İşte evde elektrik yok elektriği olan vatandaşlara sesleniyorum bugün birlik olma günüdür misafir edin bizleri.”