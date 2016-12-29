İstanbul trafik durumu nedir? Kar trafiği nasıl etkiledi?

Meteoroloji bu akşam, yarın ve yılın son günü olan Cumartesi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıyor ki İstanbul’un çeşitli mevkilerinde kar yağışı başladı. Peki kar yağışı trafik durumunu nasıl etkiliyor? Trafik durumu özellikle bu akşam mesai bitiminden işten çıkıp yollara dökülecek çalışanları endişelendiriyor. İstanbul’un yol durumunu aşağıdaki İBB Trafik veya Yandex trafik haritalarından takip edebilirsiniz.
METEOROLOJİDEN YOĞUN KAR VE YAĞMUR UYARISI
İstanbul’un yüksek yerlerinden kar yağışı başladı. Nitekim Kartal Yakacacık’ta yoğun kar yağışı olduğu görüldü. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Meteorolojinin verdiği detaylara göre İstanbul’da bugün ve önümüzdeki iki gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor ki bu yağış trafik durumunu da kötü etkileyebilir.