Lilli bomba arıyor!

Adana'da çıkmaz sokağa bırakılan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Bomba uzman ekipleriyle olay yerine getirilen detektör köpek Lilli otomobilde bomba aradı, ancak bulamadı.

Adana'da çıkmaz sokağa bırakılan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Bomba uzman ekipleriyle olay yerine getirilen detektör köpek Lilli otomobilde bomba aradı, ancak bulamadı.

Olay Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkmaz sokağa park edilen 34 JE 2072 plakalı otomobilin uzun süre alınmaması üzerine vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen asayiş ekipleri çevrede güvenlik önlemi sonra durumu bomba uzman ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen bomba uzman ekipleri, önce şüpheli aracı detektör köpek Lilli aramaya karar verdi. Polis ile otomobilin yanına götürülen Lilli, aracın çevresinde arama yaptı. Otomobilin üstlerine kadar çıkan Lilli, bomba bulamadı.