Sinan Meydan’dan Rize’deki Atatürk heykeli yorumu: Vatana ihanettir

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasından sonra vatandaşla büyük tepki gösterdi. Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan, durumu 'Vatana ihanet' diyerek özetledi.

Rize’de Ulu Önder Atatürk’ün heykeli yerinden sökülüp kaldırıldı. Rize Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda 33 yıldır duran Atatürk heykelinin yerine çay bardağı heykeli koyacaktı. Ancak kamuoyu tepki gösterdi. Belediye geri adım atmadı. Çay bardağının yerine, 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikmeye karar verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan kaldırılan Atatürk heykeli Rize Valiliği önünde bulunan meydana koyuldu. Gerek vatandaşlar gerekse siyasiler bu olaya tepki büyük tepki gösterdi.

Bir tepki de ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan'dan geldi…

Meydan, heykeli kaldıranların vatana ihanet ettiklerini savundu. İşte Meydan'ın attığı tweetler:



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