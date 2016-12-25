Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis'te

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, bazı temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Kaynak, Hatay'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde geldiği Kilis'te, Valiliği ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı tarafından karşılanan Veysi Kaynak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Veysi Kaynak, durum tespiti yapmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber hem bir durum tespiti yapalım istiyoruz. Geçen hafta El Bab'da vatanımız için, milletimiz için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, kahramanca mücadele eden ve yaralanan askerlerimizi ziyaret edelim istedik. Kilis'te çok önemli bir muhacir nüfusu var. Elbeyli'nin karşında, Çobanbey'de, zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70- 75 bini çadırlarda, diğerleri serbest alanda kalıyor. Kış şartlarında hangi insani yardımları yapabiliriz Sayın valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bunları görüşeceğiz."

Veysi Kaynak, daha sonra makamda Vali Çataklı, milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile basına kapalı olarak görüşme yaptı.

DHA