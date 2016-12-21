Sivas'ta 'ByLock' operasyonu: 9 gözaltı

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve FETÖ/PDY üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürülen 12 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlattı. Ekipler operasyonda, bir kurumun eski şube müdürü ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi ve sözleşmeli personel olarak çalışan zanlıları değişik adreslerde gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA