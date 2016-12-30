Siverek’te otomobil devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Çermik yönüne giden Resul Teker yönetimindeki 63 N 5077 plakalı otomobil Güvercin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Resul ile yanında bulunan eşi Hanım ve kızı Leyla Teker yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

DHA