Uşak'ta kar yağışı

UŞAK'ta öğleden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kent beyaza büründü.

Uşak'ta saat 15.45 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşı il genelinde önlemler alındı. Karayolları ekipleri sürücülerin güvenliği için Uşak- İzmir, Uşak- Ankara ve Uşak- Denizli karayollarında, belediye ekipleri ise şehir merkezinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de köy yollarında hazır olarak bekletiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Uşak'ta kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor.

DHA