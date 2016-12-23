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Konya Haberi: Vatandaşın kaydırak keyfi

Vatandaşın kaydırak keyfi
19:4023 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Vatandaşın kaydırak keyfi
Vatandaşın kaydırak keyfi

KONYA'da bir kişinin ağaçtan yapıp aracın arkasına bağladığı kaydırak ile sokaklarda tur atması, ilginç görüntüler oluşturdu.
Kent merkezinde 3 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen bir kişi, ağaçtan yaptığı kaydırağı, bir aracın arkasına bağladı. Hareket eden araçla birlikte sokaklarda tur atan kişiyle sürücü arasında, zaman zaman ilginç diyaloglar yaşandı. Sürücü, bu ilginç olayı, cep telefonuyla görüntüledikten sonra sosyal medyada paylaştı. Hızla yayıyalan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi, paylaşıldı.

 

DHA

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