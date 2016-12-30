Zumba dansıyla 'savaşa hayır' dediler

ANTALYA'da dans eğitmeni Işıl Çelik, öğrencileri ile birlikte kent merkezinde 'zumba dansı' yaparak, 'savaşa hayır' mesajı verdi. Çelik ve öğrencilerini her yaştan Antalyalı ilgiyle izledi.

Antalya'da daha önce 'Kadına Şiddete Hayır' organizasyonunda görev alan dans eğitmeni Işıl Çelik, bu kez 'savaşa hayır' demek için Antalyalılara sürpriz yaptı. 5 öğrencisiyle birlikte kentin merkezi olan Kazım Özalp Caddesi Attalos Meydanı'na gelen Işıl Çelik, müzik açarak dans etmeye başladı. Işıl Çelik ve ekibi, büyük ilgi gördü. Başlarında Noel Baba şapkası ile zumba dansı yapan Işıl Çelik ve öğrencileri, gördükleri ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Zumbanın bütün dünya ritimlerini temsil ettiğini söyleyen Işıl Çelik, dünyaya ve ülkemize barış, mutluluk mesajları vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Işıl Çelik, "2017 yılını çocuklarımızla, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmek istiyoruz. Savaşların bitmesi, dünyaya barış ve huzur gelmesini istiyoruz. Bunu temsilen bugün burada gösteri yaptık. Herkes beğendi. Biz de keyifle dans ettik. Grup üyesi arkadaşlarıma bu cesareti gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Dünyayı sevgi kurtaracak, başka yolu yok. Lütfen savaşlar bitsin, acılar bitsin. İnsanlar barış ve huzur içerisinde, bir araya yaşasın. Bu mesajı verip, sesimizi duyurbildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Gösteriyi izleyenler ise dans grubunun performansını beğenerek, verilen mesajın anlamlı olduğunu söyledi.

DHA