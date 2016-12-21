TSK, IŞİD’i böyle vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD hedeflerini vurduğu 2 video yayınladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Ateş Destek Vasıtaları ile IŞİD terör örgütü tarafından silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu gibi maksatlarla kullanılan bina, silah ve araçların etki altına alındığı, bu taarruzlarla IŞİD terör örgütünün ağır kayıplara uğratıldığı vurgulandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

“Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

İHA