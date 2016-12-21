Yanan binada mahsur kalanlar kurtarıldı

İzmit'te, alev alev yanan evin üstündeki dairede mahsur kalan 5 çocuk ile bir yaşlı kadın, çevre sakinleri tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 7 kişi hastanelere kaldırıldı.