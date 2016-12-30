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Yılbaşında ağır tonajlı araçlara yasak

İstanbul Emniyeti yılbaşı önlemleri kapsamında 7 ilçede, ağır tonajlı araçlara yasak getirdi.
Habip ATAM
13:2730 Aralık 2016
Gündem
Yılbaşında ağır tonajlı araçlara yasak
İstanbul Emniyeti yılbaşı önlemleri kapsamında 7 ilçede, ağır tonajlı araçlara yasak getirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı önlemler alındı. Bu önlemler arasında, ağır tonajlı araçlara da tedbir getirildi. Önlemlerle ilgili yapılan açıklamada, Fatih, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş,  Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy ilçelerinde, TIR, kamyon, beton mikseri ve ağır tonajlı araçların ilçelere girmesinin yasaklandığı belirtildi.

Fransa ve Almanya’da yaşanan, kalabalığın arasında dalan kamyon benzeri saldırılara engel olmak için alınan tedbirle; bugün saat 08.00’den, pazar günü saat 08.00’a kadar belirlenen ilçelere ağır vasıta araçlara yasaklandı.

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Son güncelleme: 00:1531.12.2016
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