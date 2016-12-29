Baba olmak isteyen erkekler soya ürünleri yemesin

Soya ürünlerinin kalp hastalıklarından koruduğu, kolesterolü düşürdüğü ve bazı kanser türlerine savaş açtığı biliniyor. Ancak bu faydalar erkekler için pek geçerli değil. İşte nedeni...

Soya ürünlerinin kalp hastalıklarından koruduğu, kolesterolü düşürdüğü ve bazı kanser türlerine savaş açtığı biliniyor. Ancak bu faydalar erkekler için pek geçerli değil. İşte nedeni...

Yapılan araştırmalar, soyanın sağlığa birçok olumlu faydası olmasının yanında, erkekler için aynı şeyin geçerli olmadığını gösteriyor. Her gün soya sütü içtiği için, vücudunda kadınlarınkine benzer değişiklikler meydana gelen bir erkek hastanın hikayesinden sonra, bununla ilgili araştırmalar artmıştı. Soyanın erkeklerde kısırlığa neden olduğunu gösteren bir araştırma da İspanya’dan…

İspanya'da yapılan bir araştırma, çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin fazla soya fasulyesi ile tofu gibi soya ürünleri tüketmekten kaçınması gerektiğini gösterdi. Soyada bulunan doğal kimyasalların sperm üretimini azalttığı ve mevcut spermlerin kalitesini düşürdüğü ifade edildi.

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