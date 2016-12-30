Kar yağıyor buralara… (2)

Kar yağıyor buralara…

Bir kar tanesinin ortalama 16 dakikada yere düştüğünü hesapladılar…

O kadar zamanda 460 bin kişi

sevişiyor…

Kar daha havada…

*

16 dakikada 4100 bebek doğuyor…

Yarısı açlık sınırında…

120'sinin ömrü yine bir kar tanesinin ömrü kadar…

30'unun annesi bebeğini doğururken öldü…

Kar yağıyor buralara…

*

McDonald's 20 bin hamburger

sattı 16 dakikada…

2.2 milyon varil petrol tüketildi…

3 tekne battı…

Asya kıtası, Afrika kıtasına

0.8 milimetre daha yanaştı…

500 deprem oldu…

Evi başına yıkıldı 400 kişinin…

*

Açın avuçlarınızı bir kar tanesi

konsun…

O size gelene kadar, siz 28 bin

800 kilometre yol aldınız.. Dünya

gittiğine göre…

Ve bu kadar zamanda 1200 şişe

Moet et Chandon şampanya

patlattılar barlarda…

*

16 dakikada yere ulaşıyor kar

taneleri…

16 dakikada 135 bin kurşun

sıkıyor namlular…

200 havan…

300 mayın patlıyor…

12 kişi bağırıyor:

“Ayaklarımı aldılar…”

Kar yağıyor buralara…

*

Bütün bunlar bir kar tanesi yere

düşene kadar…

*

Güvercinler pencerelerin pervazında…

Üşümüştür serçe…

Sadece 16 dakikadır özgürlüğü kar tanelerinin…

Sadece…

16 dakika…

*

Şarkı söylüyordur belki birkaç kişi…

“Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım…”

Belki kimisi gülüyordur…

Onu saymadılar daha…

Kaç kişi ağlıyordur kim bilir…

Kar yağıyor buralara…