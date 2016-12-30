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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Kar yağıyor buralara… (2)

30 Aralık 2016
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Kar yağıyor buralara…
Bir kar tanesinin ortalama 16 dakikada yere düştüğünü hesapladılar…
O kadar zamanda 460 bin kişi
sevişiyor…
Kar daha havada…

*

16 dakikada 4100 bebek doğuyor…
Yarısı açlık sınırında…
120'sinin ömrü yine bir kar tanesinin ömrü kadar…
30'unun annesi bebeğini doğururken öldü…
Kar yağıyor buralara…

*

McDonald's 20 bin hamburger
sattı 16 dakikada…
2.2 milyon varil petrol tüketildi…
3 tekne battı…
Asya kıtası, Afrika kıtasına
0.8 milimetre daha yanaştı…
500 deprem oldu…
Evi başına yıkıldı 400 kişinin…

*

Açın avuçlarınızı bir kar tanesi
konsun…
O size gelene kadar, siz 28 bin
800 kilometre yol aldınız.. Dünya
gittiğine göre…
Ve bu kadar zamanda 1200 şişe
Moet et Chandon şampanya
patlattılar barlarda…

*

16 dakikada yere ulaşıyor kar
taneleri…
16 dakikada 135 bin kurşun
sıkıyor namlular…
200 havan…
300 mayın patlıyor…
12 kişi bağırıyor:
“Ayaklarımı aldılar…”
Kar yağıyor buralara…

*

Bütün bunlar bir kar tanesi yere
düşene kadar…

*

Güvercinler pencerelerin pervazında…
Üşümüştür serçe…
Sadece 16 dakikadır özgürlüğü kar tanelerinin…
Sadece…
16 dakika…

*

Şarkı söylüyordur belki birkaç kişi…
“Karlar düşer
Düşer düşer ağlarım…”
Belki kimisi gülüyordur…
Onu saymadılar daha…
Kaç kişi ağlıyordur kim bilir…
Kar yağıyor buralara…

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Bekir Coşkun
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