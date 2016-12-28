Bir arkadaşa bakıp çıkacağız!

Daha düne kadar biz yanlış biliyormuşuz. Ama kimsenin suçu değil bu… Kaderin bize oyunu bu… Türkiye yavaş büyüyor sanıyorduk. Meğer hızlıymışız, Çin gibiymişiz…

Kişi başı milli gelir düşüyor sanıyorduk. Meğer artıyormuş… Zenginleşiyormuşuz.

Yatırım yapılmıyor biliyorduk. Gizliden yapılıyormuş herhalde… Hindistan gibiymişiz…

Tasarruf miktarımız diplerdeydi. Değilmiş… Biriktiriyormuşuz. Almanya kadarmışız…

Nasıl oldu bu? Ülke çıkarları gereği TUİK oyunun kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. Bütün verileri revize etti. Buna revize demek de olmaz. Bir uçurdu, pir uçurdu. Coştu Türkiyem.

Tabii cebine giren paraya bakan millet bunu anlamadı. Eğitim seviyemizi diğer ülkelerle karşılaştırınca sonlarda kaldığımızdan anlamamamız da çok normal…

İşte bu gibi durumlarda ülkeyi sarsacak, gerçekleri anlatacak bir liderin çıkması gerekiyordu. Aslında 14 yıl önce çıktı lakin hep kandırıldı.

Aranılan lider bizde vardı. Hem de Asrın Lideri… Dedi ki; “Şimdi size bir müjde daha veriyorum. Nitekim OECD'de, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtik.”

Belli ki hazırlıksız yakalanmış kalabalıktan gık çıkmadı. “Yahu yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtik” dedi Asrın Lideri… Alkış!

Tamam da geçerken biz neredeydik? Sadece Türkiye mi geçti, vatandaş olarak biz de geçtik mi? Bakanlar Kurulu kararıyla mı geçtik? Türkiye'yi geçirdiler de sonra milleti yanına mı aldıracaklar? Geçici bir heves mi?

Peki, bu ani yükselişi gelirimiz düşerken nasıl başardık?

Bakalım neymiş? Bizde asgari ücret 1300 lira. Dolar 3.51 lira… Vur dolara, 370 dolar asgari ücret… Yılda ne eder? Tam 4.440 dolar…

Bir de OECD'nin yüksek gelirli ülkelerine bakalım. Doların değerine göre değişiklik gösterir ama son durumda;

Avustralya'da yıllık asgari ücret 26.280 dolar… Bizim altı katımız…

İngiltere'de yıllık asgari ücret 21.793 dolar…

Hollanda'da yıllık asgari ücret 20.673 dolar…

Belçika'da yıllık asgari ücret 20.363 dolar…

Almanya'da yıllık asgari ücret 20.227 dolar…

Fransa'da yıllık asgari ücret 20.180 dolar…

Amerika'da yıllık asgari ücret ortalama 15.100 dolar… Eyalete göre değişimler gösteriyor.

Biz de yıllık 4440 dolarlık asgari ücret seviyemizle işte bunların arasına girdik!

Zavallı orta gelirli ülkeler sınıfında kalan Portekiz'de yıllık asgari ücret 7400 dolar olmasına karşın, onlar geçemedi! Ya batık Yunanistan? Son krizden sonra yıllık 11.400 dolara kadar düştü fakirlerin asgari ücreti… Geçemedi!

Biz yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtik ama bir arkadaşa bakıp çıkacağız.