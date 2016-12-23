Suriye şehitleri

Sayın hükümetimiz Suriyeli gençler için İstanbul'da Yarına Umut Projesi başlattı, Hatay'da Ver Elini Kardeşim Projesi başlattı, Kilis'te Spor Kardeşliği Projesi başlattı, Suriyeli gençler bu projeler kapsamında tiyatro, resim, müzik, halk oyunları ve satranç eğitimi alıyor, Öncüpınar sınır kapısındaki bir hangar spor salonu haline getirildi, Suriyeli gençler iki antrenör eşliğinde judo öğreniyor, judo takımı kurdular, Konya'daki turnuvaya katılmaya hazırlanıyorlar.

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Fırat Kalkanı harekatında üç askerimiz şehit oldu, Amasya, Kırşehir ve Afyon'da toprağa verildiler.

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Sayın hükümetimiz Suriyeli gençler için Kayseri'de Suriyeli Gençlerin Yüksek Öğrenime Uyumu Projesi başlattı, Yalova'da Farklılıklar Zenginliğimizdir Projesi başlattı, Suriyeli gençler bu projeler kapsamında psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor, Erciyes kayak merkezinde kayak öğreniyor, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi, sinema gibi sosyal aktivitelere katılıyor, kültür gezileri yapıyor.

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Fırat Kalkanı harekatında dört askerimiz daha şehit oldu, Gaziantep, Kocaeli, Samsun ve Adana'da toprağa verildiler.

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Sayın hükümetimiz Suriyeli gençler için Gaziantep'te Kardeşlik İçin Ben Varım Projesi başlattı, Adana'da Kültür Kardeşliği Projesi başlattı, Suriyeli gençler bu projeler kapsamında, sosyologlarla görüşüyor, grafik tasarım kursu alıyor, boş zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendiriyor, cami, şadırvan, türbe gibi tarihi mekanları dolaşıyor.

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Fırat Kalkanı harekatında beş askerimiz daha şehit oldu, İstanbul, Eskişehir, Zonguldak, Bingöl ve Bitlis'te toprağa verildiler.

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Sayın hükümetimiz Suriyeli gençler için Ankara'da Farkındayım Yanıbaşındayım Projesi başlattı, Siirt'te Gönül Köprüsü Projesi başlattı, Hatay'da Suriyeli Gençler Ekmeğini Taştan Çıkarıyor Projesi başlattı, Suriyeli gençler bu projeler kapsamında, mozaik kursuna katılıyor, eserleriyle sergi açıyor, sağlıklı yaşam, iletişim, sanat gibi konularda eğitim seminerlerine katılıyor, Türkiye'yi daha iyi tanımaları için İstanbul'a Çanakkale'ye gezmeye götürülüyor.

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Fırat Kalkanı harekatında altı askerimiz daha şehit oldu, Erzurum, Konya, Adıyaman, Karaman, Düzce ve Ankara'da toprağa verildiler.

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(Türkiye'de yaşayan Suriyeli gençler, kurban bayramını memleketleri Suriye'de geçirdi, bol bol hediye alarak arefe günü memleketlerine giden Suriyeli gençler, akrabalarıyla hasret giderip Türkiye'ye geri döndüler. İstanbul'da yaşayan Suriyeli gençler Florya plajında parti verdi, güneşlenen, denize giren, halaylar çeken Suriyeli gençler “Suriye Suriye” diye sloganlar attı. Mersin'de yaşayan Suriyeli gençler Mezitli sahilinde nargile keyfi yaptı. Bursa'da yaşayan Suriyeli gençler İznik gölünde piknik yaptı. Kilis'te yaşayan Suriyeli gençler, Kırşehir'de gençlik kampına katıldı, yapay tırmanış ve doğa yürüyüşü yaptılar, kano kullandılar, badminton öğrendiler, paintball oynadılar.)

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(Cerablus'ta tankımız vuruldu. El Bab'ta tankımız vuruldu. Tell el Hava'da tankımız vuruldu. Şeyh Aqil tepesinde roketle vurulduk. Tall Barshah'ta canlı bomba saldırdı. Bzagah'ta el yapımı patlayıcıyla havaya uçtuk. Azez'de tanksavar yedik. Dabık'ta mayına bastık.)

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(Türkiye Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'deki Suriyelilerin doğum oranı, Türk vatandaşlarının doğum oranını geçti. Türkiye'de son dört senede 177 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi, bunların sırf 70 bini geçen sene doğdu, katlanarak artıyor, bu sene 130 bin civarında Suriyeli bebek doğumu bekleniyor.)

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(Fırat Kalkanı'ndan veriler… Şehidimiz bir çocuk babasıydı, şehidimizin eşi hamileydi, şehidimiz üç ay önce evlenmişti, şehidimiz 24 gün önce nişanlanmıştı, şehidimizin kızı üç yaşında, şehidimiz bekar, şehidimiz yılbaşında kız istemeye gidecekti, şehidimiz ailesinin tek evladıydı.)

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Sayın hükümetimiz Suriyeli gençler için Yeşil Sahada Barış İçin Kardeşlik Futbol Turnuvası düzenledi, Antalya'da yapıldı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Batman ve Mardin'de yaşayan Suriyeli gençlerin takımları katıldı, Suriyeli gençlerin takımları bu turnuvaya dört ay boyunca profesyonel antrenörler eşliğinde hazırlandı, antrenörleri spor bakanlığımız tahsis etti, Suriyeli gençler turnuva boyunca beş yıldızlı otellerde ağırlandı, Suriyeli gençlerin şampiyon takımı, milletvekillerimizden oluşan TBMM futbol takımı ve Süperlig'ten bir takımımızla dostluk maçı yapacak.

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Fırat Kalkanı harekatında 16 askerimiz daha şehit oldu, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kayseri, Samsun, Tokat, Konya, Burdur, Yozgat, Elazığ, Kars ve Tekirdağ'da toprağa veriliyorlar.

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(Kadınlara çocuklara sahip çıkmak insanlık görevidir, amenna…)

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Eli silah tutacak durumda olan 500 bin Suriyeli erkek, kendi memleketine sahip çıkmak yerine, bizim memleketimizde götünü gezdirecek, kanoya binecek, kayak öğrenecek, piknik yapacak, kumsala yayılıp nargile tüttürecek, paintball oynayacak…

Bizim gençlerimiz, bunların memleketini kurtarmak için oralarda vuruşacak, şehit düşecek, gözünü, bacağını kaybedecek, sonra da hiç utanmadan buna “vatan savunması” denecek öyle mi?