ABD’den Avrupa’ya seyahat uyarısı!

Vatandaşlarını Avrupa'ya yapacağı seyahatler konusunda uyaran ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin teröre karşı mücadele etmesine rağmen, ABD'nin Avrupa'da farklı saldırıların düzenlenebileceği yönünde kaygısı olduğunu ifade etti.

Sputnik’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist saldırı ihtimalini gerekçe göstererek, vatandaşlarını Avrupa’ya yapacağı seyahatler konusunda uyardı.

Bakanlık, Avrupa’ya yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Fransa, Rusya, İsveç ve İngiltere’de düzenlenen ve haberlerde geniş yer bulan saldırılar, terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve bunların uzantısı olan grupların, Avrupa genelinde terör saldırıları planlayabileceğini ve bu planları uygulayabileceğini gösterdi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, ABD vatandaşlarını Avrupa genelindeki terör tehditlerine karşı uyardığı belirtilerek, bu uyarının 1 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin teröre karşı mücadele etmesine rağmen, ABD’nin Avrupa’da farklı saldırıların düzenlenebileceği yönünde kaygısı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının dikkatli olması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özellikle turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgelerin, ulaşım hatlarının, alışveriş merkezlerinin ve devlet dairelerinin muhtemel hedefler olabileceğine işaret edilerek, özellikle yaz aylarında bu bölgelere yapılacak ziyaretlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.