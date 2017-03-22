Almanya Türkiye’ye silah satışını reddetti

Alman basınında çıkan haberlerde Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatını onlarca kez onaylamayı reddettiği iddia edildi. Gerekçe olarak da silahların halka karşı kullanılmasından endişe edilmesi gösterildi.

Alman basınında çıkan haberlerde Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatını onlarca kez onaylamayı reddettiği iddia edildi. Gerekçe olarak da silahların halka karşı kullanılmasından endişe edilmesi gösterildi.

Alman hükümetinin Türkiye’ye 2016’nın başından beri 11 kez silah satışı gerçekleştirmeyi reddettiği ortaya çıktı. Bu bilgiye Alman Ekonomi Bakanlığı’nın Sol Parti Milletvekili Jan van Aken’ın verdiği soru önergesinde yer verildi.

Süddeutsche Zeitung ve Alman haber ajansı dpa’nın Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye’den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtildi.

“İNSAN HAKLARI” GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machining tarafından soru önergesine verilen yanıtta Türkiye’deki insan hakları durumunun silah satışının gerçekleşmemesi kararında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Yanıtta Alman hükümetinin, Türkiye’deki darbe girişiminden bu yana silahların özellikle Kürt sorunu ve diğer iç problemleri bastırmak için halka karşı kullanılmasından endişe ettiği vurgulandı.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Alman hükümeti NATO ve AB üyesi ülkelere silah satışı yapılmasına genellikle onay veriyor. Satış sadece istisnai durumlarda özellikle siyasi gerekçelerle geri çevrilebiliyor. Dolayısıyla NATO üyesi olan Türkiye’ye silah ihracatının kısıtlanması nadir rastlanan bir durum.

Alman hükümetinin kararını memnuniyetle karşılayan Sol Parti Milletvekili van Aken, “Bir sonraki adım Almanya’dan Türkiye’ye hiç silah satışı gerçekleşmemesi olmalı” diye konuştu. Aken, Türk hükümetinin kendi ülkesinde ve Suriye’yi savaşa sürüklediğini ve giderek bir diktatörlüğe dönüştüğünü savundu.

(Deutsche Welle Türkçe)