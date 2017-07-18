Apple’dan yeni emojiler görücüye çıktı

Günümüzde mesajlaşırken hepimizin kullandığı emojilere yenileri geliyor…
17 Temmuz Dünya Emoji Günü’nde California’da Apple’ın bu yılın sonunda kullanıma başlatacağı emojiler tanıtıldı.
Bu emojiler arasında bir yogi, sakallı adam, dinozor, zombi ve emziren anne gibi karakterler dikkat çekerken en önemli değişiklik başörtülü Müslüman kadın emojisi oldu.
Özellikle sosyal medyada eksikliği sık sık gündeme gelen başörtülü kadın emojisi bu yılın sonunda kullanılabilecek. Apple, bu emojilerin bu yıl içinde iOS, macOS ve watchOS cihazlarda kullanılabileceğini ifade etti.