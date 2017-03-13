Blick Gazetesi’nden flaş manşet!

İsviçre’nin ulusal yayın yapan bulvar Gazetesi Blick, manşetten İsviçre’de yaşayan Türk Vatandaşlarına hem Türkçe hem Almanca seslendi.

Blick Gazetesi, “Erdoğan’ın diktatörlüğüne Hayı oyu kullanın” çağrısında “İsviçrede yaşayan bütün Türkleri 16 Nisanda HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz.” dedi. 150 tirajli gayetenın online gazetesi günlük 1ö5 milyon kişi tarafından okunuyor.

BLİCK'İN TÜRK VATANDAŞLARINA SESLENİŞİ

İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler

16 Nisan’da Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi ülkenizde yetkilerini diktatöryal bir seviyeye çıkarabilecek referandum için sandık başına gideceksiniz.

Yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk Vatandaşı ile beraber bu reformda sizler de karar alacaksınız. Bundan dolayı İsviçre’de de yoğun bir seçim yarışı yaşanıyor.

İsviçre dünyadaki en özgür ülkedir. Burada herkes, sonradan dezavantajlı bir durumla karşılaşmadan, kimse işini kaybetmeden, ya da kesinlikle gözaltına alınıp işkence yapılmadan, kendi düşüncesini söyleyebilir, hükümeti eleştirebilir, politika ile ilgilenebilir ve istediği gibi yaşayabilir.

Ve tabii ki kadınlar ve erkekler, Hristiyanlar ve Hristiyan olmayanlar, hükümet yanlıları ve muhalefet yanlıları eşittir. İsviçre’nin temelinde yatan bu değerler bizim için kutsaldırlar.

Kendi değerlerimizi kimseye dayatmıyoruz. Dünyaya nasıl işleyeceğini söylemiyoruz. Ama İsviçre’de bizimle yaşamak isteyen insanlardan da beklentilerimiz var, ve tabii ki sizlerden de İsviçre’de yaşayan sevgili Türkler. Burada yaşayan herkes değerlerimize saygı göstermeli, yararlandığı özgürlükler için bir duruş sergilemelidir. Herkes için eşit haklar, düşünce özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığı.

Yukarıda saydığımız tüm özgürlükler bu yasa ile ülkenizde yok edilecektir. Bunları isteyip istememek gerçekten Türkiye’de yaşayan insanların kararına bağlıdır. Biz İsviçreliler için kabul edilemez olan; buradaki özgürlük ve hukuk devletinden faydalanıp, bunların kendi ülkesinde kaldırılmasını istemektir. Bu kabul edilemez.

Her kim ki kendi ülkesinde diktatöryal bir yapı istiyorsa, buyursun yapsın. Ama kendi ülkesinde o diktatöryal yapıyla yaşamak şartıyla.

İşte bu yüzden BLICK İsviçre’de yaşayan bütün Türkleri referandumda hayır oyu kullanmaya davet ediyor ve böylelikle Türkiye’deki otoriter bir sisteme de hayır' denildi. İHA