Brezilyalı süpermanken, Amazon ormanlarını kurtardı

Brezilya'da gündemde olan ve tartışma yaratan orman yasası Devlet Başkanı Michel Temer'den veto yedi. Temer'in vetosunun sebebi ise manken Gisele Bündchen'in Twitter'dan yaptığı çağrı.

Brezilya’da tartışma yaratan ve 600.000 hektarlık ormanlık araziye inşaat yapılmasının gündeme gelmesi sonrasında Brezilya hükümeti geri adım attı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, bugün Amazon ormanlarına büyük zarar verecek tasarıyı veto etti. Temer’in bu hamlesinin arkasında ise Brezilyalı manken Gisele Bündchen var. Aktivist kişiliğiyle bilinen ve doğal yaşamı savunan derneklere destek veren Bündchen, geçtiğimiz hafta Temer’in yasayı veto etmesini isteyerek Twitter’dan bir çağrı yapmış, “Doğa Ana’yı korumak bizim görevimiz” demişti.

Son günlerde başı yolsuzluk skandalıyla ağrıyan Temer sosyal medya üzerinden yasayı veto ettiğini duyurdu. Bündchen’in başarısından sonra bazı Twitter kullanıcıları Bündchen’in Temer’den yolsuzluk suçlaması sebebiyle istifaya zorlamasını isteyerek espri yaptı.