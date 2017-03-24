Bulgar protestocular sınırı kapattı, Türklerin geçişine izin vermiyorlar

Türk seçmenlerin ülkelerinde oy kullanmasını istemeyen Bulgar fanatikler sınırı kapattı. Öte yandan Bulgar yetkililer eylemler nedeniyle güvenlik gerekçesini öne sürerek Türk gazetecilerin ülkeye girişine izin vermedi.

Bulgaristan’da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partiler, Türkiye’de yaşayan çift vatandaşların Bulgaristan’a giderek oy kullanmalarını istemediklerini dile getirip, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarında protesto eylemi yapacaklarını açıkladı.

Bulgar yetkililer bu nedenle Türk gazetecilerin ülkeye girişine, ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin vermedi.

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Bulgaristan’da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler’in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak.

Seçimler öncesi salı günü Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın karşısında bazı Bulgar partiler, seçimlerde Türkiye’de yaşayan çifti vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini belirterek günlerdir eylem yapıyor.

Geçen günlerde ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle kapatmıştı.

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BUGÜN DAHA BÜYÜK GÖSTERİ

Aynı bölgede bugün daha büyük bir protesto eylemi yapılacak olması nedeniyle, bölgede Bulgar polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu arada sabah saatlerinde Bulgaristan’a oy kullanmak için otobüslerle gelen çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sorun yaşamadan karşı tarafa geçiş yaptı.

GAZETECİLER TAMPON BÖLGEDE BEKLETİLİYOR

Bulgarların yapacağı protestoyu takip etmek üzere bu ülkeye gitmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Türk gazetecilere, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda ülkeye girişlerine izin verilmedi.

Bulgar yetkililer, eyelm yapılacağını belirterek, gazetecilerin girişlerine ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin verilmediğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan gazeteciler izin verilmemesi üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

(DHA)