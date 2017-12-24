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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslar kapsamında Sudan'a ulaştı. Hartum'da temaslarına başlayan Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'le görüştü.

Sozcu.com.tr
16:4224 Aralık 2017
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslar kapsamında Sudan'a ulaştı. Hartum'da temaslarına başlayan Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Hartum'da temaslarına başladı.

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Havalimanında resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra Cumhuriyet Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.

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Son güncelleme: 16:4624.12.2017
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