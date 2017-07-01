Dünya liderleri, bu cenazede buluştu

Almanya ve Avrupa siyasetine etkisi büyük olan eski başbakan Helmut Kohl, Avrupa Parlamentosu'ndan son yolculuğuna uğurlandı. Törene dünya siyasetinin önde gelen isimleri akın etti.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Almanya’nın eski başbakanı Helmut Kohl’un cenaze töreni bugün Fransa’nın Strasburg kentinde gerçekleşti. Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra ülkenin başbakanı olarak görev yapan ve Avrupa Birliği’nin kurulmasına önayak olan Kohl, 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

1982 ile 1998 arasında Almanya’nın başbakanı olarak uzun bir süre Alman siyasetini etkileyen Kohl, Avrupa genelinde tek bir para kurunun olması gerektiğini savunmuştu. Strasburg’taki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen cenaze töreni ise adeta bir zirveyi andırdı.

Aralarında ABD’nin eski başkanı Bill Clinton, Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in olduğu bir döneme damga vuran ve halen görevde olan siyasetçiler Kohl’u son yolculuğuna uğurladı.

Kohl daha önce, Türkiye'nin AB üyesi olmasına karşı çıkan açıklamalarda bulunmuş ve Almanya'daki Türklerin asimile olamadığını dile getiren Kohl'un oğlu Peter Kohl 2001'de iş adamı Kemal Sözen'in kızı Elif ile evlenerek Alman basınında alay konusu olmuştu.