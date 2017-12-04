Husiler eski devlet başkanını öldürdü

Gerilim ve çatışmanın üst seviyede olduğu Yemen'de bugün Husiler'in devrik lider Ali Abdullah Salih'in öldüğünü açıkladı. Bu açıklamayı Salih'e yakın kaynaklar ve dünya kamuoyu da doğruladı. Sosyal medyada ise "Libya'nın devrik lideri Kaddafi gibi öldürüldü" yorumları yapıldı.

Salih, Suudi destekli güçlere karşı bir süre işbirliği yaptığı Husilerle bozuşmuştu. Televizyondan konuşma yapan Salih, koalisyona ”Ablukayı kaldırır ve saldırıları durdursanız yeni bir sayfa açmaya hazırım” diyerek görüşme teklifinde bulunmuştu.

Bugün ilk açıklama Husilerden geldi. Husiler Salih’in evine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Daha sonra yapılan açıklamada ise Salih’in öldürüldüğü açıklandı. Başta dünya kamuoyu bu iddialara temkinli yaklaşırken, daha sonra Salih’in partisinden isimler bu iddiayı doğruladı. Sosyal medya ve ajanslar Salih’in cansız bedeninin fotoğraflarını yayınlarken Reuters'ın son dakika şeklinde geçtiği haberde ise Husiler, Salih'in öldürüldüğünü duyurdu. Bu iddiayı Husilerin resmi televizyonu El-Masirah TV yayınladı.

Haberde, “İçişleri Bakanlığı Salih'in öldüğünü açıkladı” ifadesi kullanıldı. Suudi Arabistan merkezli al-Arabiya televizyonu da Salih'e yakın kaynaklardan ve partisinden elde edilen bilgilerin, eski devlet başkanının hayatını yönünde olduğunu duyurdu. al-Arabiya, Salih'in başkent Sana'da çatışmada öldüğünü iddia etti. Haberin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada Salih'in Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi gibi öldürüldüğüne dair yorumlar yapıldı. Libya'da 2011'de başlayan halk hareketi sonrasında kaçan Kaddafi saldırıya uğrayarak ölmüş ve daha sonra çöle gömülmüştü.