IŞİD halifesinin karargahı kuşatıldı

Irak’ın Musul kentinde, IŞİD’in halifesi olarak bilinen El Bağdadi’nin karargahının Irak Federal Polis Gücü ordu birlikleri tarafından kuşatıldı.

Karargah Irak polis gücünün, El-Bağdadi’nin sözde “hilafet ilan ettiği” Büyük Nuri Camii’nden yaklaşık yarım kilometreye kadar yaklaştığı ve bölgeyi çember altına almaya başymadığı bildirildi.

Uluslar arası Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, derneğin Musul masasından aldığı bilgiyi SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

“Musul'da Irak güçleri sözde halifenin komuta merkezi olan bölgeye girmiş durumda. Terör örgütünde Iraklı olan militanlarla yabancı militanlar arasında gerginlik var. Yerel kaynaklarımıza göre İŞİD'in terörist başı Bağdadi yakalanmamak için Musul'un kırsal bölgelerine kaçmış olabilir. Bu söylentiler örgütte çözülmeye yol açabilir. Ağır silahlarla gelen timlerin karargaha her an girebilecekleri bildirildi” dedi.