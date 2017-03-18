Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

IŞİD halifesinin karargahı kuşatıldı

Irak’ın Musul kentinde, IŞİD’in halifesi olarak bilinen El Bağdadi’nin karargahının Irak Federal Polis Gücü ordu birlikleri tarafından kuşatıldı.
Saygı ÖZTÜRK
18:1218 Mart 2017
Dünya
IŞİD halifesinin karargahı kuşatıldı
Irak’ın Musul kentinde, IŞİD’in halifesi olarak bilinen El Bağdadi’nin karargahının Irak Federal Polis Gücü ordu birlikleri tarafından kuşatıldı.

Karargah Irak polis gücünün, El-Bağdadi’nin sözde “hilafet ilan ettiği” Büyük  Nuri  Camii’nden yaklaşık yarım kilometreye kadar yaklaştığı ve bölgeyi çember altına almaya başymadığı bildirildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Uluslar arası Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, derneğin Musul masasından aldığı bilgiyi SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

“Musul'da Irak güçleri sözde halifenin komuta merkezi olan bölgeye girmiş durumda. Terör örgütünde Iraklı olan militanlarla yabancı militanlar arasında gerginlik var. Yerel kaynaklarımıza göre İŞİD'in terörist başı Bağdadi yakalanmamak için Musul'un kırsal bölgelerine kaçmış olabilir. Bu söylentiler örgütte çözülmeye yol açabilir. Ağır silahlarla gelen timlerin karargaha her an girebilecekleri bildirildi” dedi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar