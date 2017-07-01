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Kıbrıs görüşmeleri pozitif geçiyor

Kıbrıs sorununu çözmek için masaya oturan KKTC ve Rum Kesimi liderlerine katılan BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmelerin "sonuç odaklı" geçtiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
14:181 Temmuz 2017
Dünya
Kıbrıs görüşmeleri pozitif geçiyor
Kıbrıs sorununu çözmek için masaya oturan KKTC ve Rum Kesimi liderlerine katılan BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmelerin "sonuç odaklı" geçtiğini açıkladı.

Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik gerçekleştirilen İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmeler hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu. Crans-Montana’ya dün ulaşan Guterres, Rum Kesimi lideri Nicos Anastasiades ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla yaptıkları görüşmelerin pozitif ve sonuç odaklı geçtiğini açıkladı.

Görüşmelerde her şeyin açıkça konuşulduğunu dile getiren Guterres’in sözcüsü, “Kıbrıs’ta sonuca ulaşmaya yardımcı olacak detayları her iki taraf da anlıyor ve karşılıklı bir anlayış var” ifadesini kullandı.

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