Kremlin’den Erdoğan’a yeşil ışık

Kremlin'den Erdoğan'ın PYD ve YPG'yle ilgili sözleri hakkında açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye’nin Kürtlerle ilgili tutumunu dikkate aldığını söyledi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, “Türk partnerlerimizin tutumu dikkate alınıyor” dedi.

Erdoğan, Soçi’deki üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye Ankara’nın PYD ve YPG’ye bakışını anlattığını ve Rus liderin Türk hükümetinin bu konudaki hassasiyetlerini paylaştığını ifade etmişti.