Ölen oğlunun acısına dayanamadı! O şirketi duyunca…

Kanser sebebiyle oğlunu kaybeden acılı anne, acısını dindirmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Hong-Kong'lu Eva-Wu neredeyse milyonda bir görülen kanser hastalığı nedeniyle oğlunu kaybetti. Sonrasında çok büyük bir acı içerisine giren ve yasını nasıl yaşayacağını bilmeyen anne bir şirketten haberdar oldu. Bu şirket ölülerin küllerini elmasa dönüştürüyor. Ölülerin küllerini elmasa dönüştürmenin fiyatları ise şu şekilde; imal edilen çeyrek karat bir elmasın fiyatı 3 bin dolar, 2 karat bir elmasın fiyatı ise 37 bin dolar kadar…



Uzmanların işlemi gerçekleştirme yöntemi ise bir hayli ilginç. Ölüden aldıkları 200 gram külü laboratuara gönderiliyor. Filtreden geçirilen kül yüzde 99 oranından saflaştırılarak karbona dönüştürülüyor… Sonrasında ise türlü işlemlerden geçip ipeksi, siyah bir grafite dönüştürülüyor. Volkan sıcaklığında bir makine ile bu saflaştırılan kül 9 saat daha işlemde kalıyor ve sentetik bir elmasa dönüştürülüyor… 17 yaşındaki oğlunun küllerinden elmas yaptıran anne duygularını yoğun bir şekilde dile getiriyor. Oğlum hayattayken beni rahatlatmaya çalışırdı. “Anne öleceğimi biliyorum.

Nereye gideceğimi de biliyorum. Kalbimde İsa inancını taşıyorum, benim için üzülme.” derdi bana. Bu kolyeyi boynuma taktıktan sonra huzur buldum. Onu sürekli yanımda taşıyorum.”