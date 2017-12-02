Reza Zarrab tanık koruma programına alınıyor

ABD’de tutuklanıp hakkında dava açılan Reza Zarrab, savcılıkla anlaşıp “tanık” olmuştu. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tek tutuklu sanık olduğu, ancak AKP’li eski Bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan dahil, Türkiye’den pek çok ismin adının geçtiği davada üç gündür aralıksız “itirafta” bulunan Zarrab, bunun ödülünü almak üzere.

Mahkeme Hakimi Richard Berman'a “sayın Yargıcım” diyen, Savcılığın kendisine sorduğu her soruyu cevaplarken cümlelerini “efendim”siz bitirmeyen Zarrab, tanık koruma programına alınabilir.

Zarrab'ın üç günlük performansından pek memmun olan ABD Güney Bölge Federal Savcılığı resmen Zarrab'ın “tanık koruma programına alınmasını” önerdi. Öneriye ilişkin “gizlilik kararı” vardı, Zarrab'ın üç günlük performansının ardından bu karar kaldırıldı. Dava dosyasında Savcılığın Zarrab'a tanık koruma talebine ilişkin belge kamuoyuna açıldı.

CEZASINI HAKİM BELİRLEYECEK

Reza Zarrab, hakkında nitelikli dolandırıcılık, ambargo delme ve kara para aklama gibi toplam 90 yıl hapis cezası gerektiren 6 suçun tümünde “suçlu” olduğunu ifade etmişti. Mart 2016'da tutuklanan Zarrab, hapishaneye konulmuş, ancak hapishanede olduğu dönemde kendisine içki ve cep telefonu getirmesi için bir gardiyana rüşvet verirken de yakalanmıştı. Bu yedinci suçunu da kabul eden Zarrab, savcılıkla “ceza pazarlığına” girmiş ve sonuçta Atilla'nın tek tutuklu sanık olduğu davada “itirafçı tanık” haline gelmişti.

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Toplam 7 suçtan “suçlu” olduğunu söyleyen Zarrab'ın ne ceza alacağını Hakim Richard Berman belirleyecek. Savcılık ise, Zarrab'ın “işbirliği” karşılığında Hakim Berman'a “insaflı davranmasını” ve en alt sınırdan ceza vermesini isteyeceği (5K1) adlı belgeyi verecek. Zarrab'ın suçları son derece ağır olduğu için hapis cezası alması kaçınılmaz.

Ancak tanık koruma programına alınması halinde, ismi değiştirilecek ve bu yeni isim ile ABD'nin hangi hapishaneye koyulduğunu kamuoyundan gizlenecek. Toplamda üst sınırı 90 yıl olan hapis cezasını da çekmeyip, işbirliği sonucu çok daha azını alma şansı ise çok büyük.

Zarrab'ın itirafçı olma şartları arasında, alacağı normal şartlara göre çok daha az olan hapis cezasını, daha az güvenlikli bir cezaevinde çekmesi, cezasının ilk birkaç yılını tamamladıktan sonra iyi halden erken tahliye olup, yeni ismiyle yeni bir hayata başlama şansı da olabilecek.

Ancak henüz Zarrab'ın savcılık ile işbirliği bitmediği, itirafları devam ettiği için hakkında ne karar alınacağı belli değil.

ÇAPRAZ SORGU HAFTAYA

Zarrab, hala mahkemede savcılık tarafından sorgulanıyor. Atilla'nın avukatlarının yapacağı “çapraz sorgu” ise, Pazartesi günü savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından başlayacak. savunmanın, yani Atilla'nın avukatlarının Zarrab'ı sorgusunun da birkaç gün sürmesi bekleniyor.