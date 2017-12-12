Savcıdan ABD’ye çağrı: FBI müdahil olsun

Ukrayna´da eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili´nin yargılandığı davaya, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Birleşik Krallık polis teşkilatının dahil edilmesi teklif edildi.

Saaakaşvili´nin “suça teşebbüs etmek”, “suç örgütlerine yardım ve yataklık yapmak ve suçlarını örtbas etmek” iddialarıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakılması sonrası açıklama yapan Başsavcı Yuriy Lutsenko, “Temyize gideceğiz. Siyasi şovlara yüz binlerce dolar verildiğini kanıtlamaya hazırız. Saakaşvili´nin Kurçenko ile (eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç´in yakın çevresinden Ukraynalı oligark) yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtları da gerçek. FBI´dan ve Scotland Yard´dan (İngiliz polis teşkilatı) uzmanları davaya dahil etmeye hazırız” dedi.

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Başsavcı, “Mahkemede yasaları savunacağım. Her kim olursa olsun, hiç kimsenin arkasında durmayacağım” diye konuştu.

Gürcistan´da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna´ya çağrılmış, Ukrayna vatandaşlığına geçirilmiş ve Odessa kenti Valiliği´ne atanmıştı.

Poroşenko ile ters düşmesinin ardından ise Odessa Valiliği görevinden istifa eden Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Daha sonra diğer muhalif gruplarla birleşerek ülkede kitlesel protesto gösterileri organize eden Gürcü siyasetçi, halka Petro Poroşenko iktidarını devirme çağrısı yapıyor. (DHA)