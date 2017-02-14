Son dakika… ABD’de şok istifa

ABD'de sular bir türlü durulmuyor... Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifa ettiğini duyurdu. Türkiye için çok kritik bir göreve getirilen Flynn, ABD'de Başkanlık Seçimleri'nin yapıldığı 8 Kasım günü The Hill sitesine yazdığı bir makalede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD'de sular bir türlü durulmuyor... Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifa ettiğini duyurdu. Türkiye için çok kritik bir göreve getirilen Flynn, ABD'de Başkanlık Seçimleri'nin yapıldığı 8 Kasım günü The Hill sitesine yazdığı bir makalede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini savunmuştu.

CNN haberini iki kaynağa dayandırdı. Flynn’in, Başkan Trump Beyaz Saray’a çıkmadan önce Rusya’nın ABD Büyükelçisi’yle Washington Yönetimi’nin Moskova’ya karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin görüşme yaptığı iddia ediliyor.

Birkaç gün önce ABD medyasında, Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin Beyaz Saray’ı geçen ay uyardığı haberleri çıkmıştı.

Bakanlık Flynn’in Rusya’nın şantajına maruz kalabileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

57 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, adını ABD Kongresi’nin bulunduğu Capitol Hill’den alan siyasi analiz sitesi The Hill’de seçim günü yayınladığı makalesinde, “ABD’nin Gülen’e sığınak olmaması gerektiğini” vurgulamıştı.

Flynn, “Müttefikimiz Türkiye bir krizin içinde ve desteğimize gereksinimi var” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir öncelik olarak kabul edilmesi ve ABD dış politikasının baştan düzenlenmesi gerektiğini anlatmıştı.

Yazıda Flynn'ın en dikkat çekici yorumu ise şuydu:

“Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”