Son dakika… Alman askerleri İncirlik’ten çekiliyor

Alman Spiegel Online internet sitesi, Alman askerlerinin bugün öğle saatlerinde Türkiye'den çekilmeye başlayacağını öne sürdü.

Habere göre; ilk olarak Alman Hava Kuvvetleri’ne ait tankerler İncirlik’ten Ürdün’deki üsse taşınacak.

Alman ordusunun İncirlik’te 260 askeri bulunuyor. İncilik’te bulunan Alman tornado keşif uçakları ve Airbus’lar, IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyon için gözleme ve yakıt ikmal misyonlarına katılıyor.

Berlin Yönetimi, Ankara’nın Alman parlamenterlerin İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesinin ardından İncirlik’ten çekilme kararı almıştı.

İncirlik’ten ayrılan Alman Birliği, Ürdün’deki El Azrak Hava Üssü’nde faaliyetlerine devam edecek.

Bundestag'ın geçen yıl Haziran ayında 1915 Olayları'nı ‘soykırım' olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesinin ardından Ankara, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk bakanların Almanya’daki etkinliklerinin iptal edilmesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alman siyasetçiler hakkındaki Nazi ithamları nedeniyle sekteye uğramıştı.