Son dakika… Almanya Bekir Bozdağ’a verdiği miting iznini geri çekti

Reuters, Adalet Bakanı Beki Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapacağı miting için verilen iznin iptal edildiğini duyurdu. Benzer şekilde Ekonom Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Köln’de pazar akşamı yapacağı referandum kampanyasına da izin verilmedi.

Reuters, Adalet Bakanı Beki Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapacağı miting için verilen iznin iptal edildiğini duyurdu. Benzer şekilde Ekonom Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Köln’de pazar akşamı yapacağı referandum kampanyasına da izin verilmedi.

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenlenen referandum etkinliğine katılması bekleniyordu.

“MEKAN ÇOK KÜÇÜK” BAHANESİ

Gaggenau yönetimi Bozdağ’ın etkinlikte kalabalığa konuşma yapması için verdiği izni geri çekti.

İznin, toplantı mekanının beklenen kalabalık için fazla küçük olduğu gerekçesiyle geri çekildiği ileri sürüldü.

Gaggenau kentinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Gaggenau şubesinin toplantıyı başka bir mekanda düzenleyip düzenlemeyeceğinin bilinmediği belirtildi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nden bir yetkili ise kararın şaşırtıcı olduğunu belirterek, toplantı için alternatif bir mekan arandığını söyledi.

BAKAN ZEYBEKCİ'YE DE KÖLN'DE YASAK

Bozdağ'la ilgili bunlar yaşanırken, Zeybekci'nin Köln'de Pazar günü yapacağı “evet” toplantısı da Köln Şehir İdaresi tarafından yasaklandı. Köln'ün Porz İlçesi Belediye Başkanı Henk van Benthem, yasak kararını doğruladı. Köln'deki bu referandum toplantısının da, yine aynı şekilde UETD tarafından başka bir amaçla kiralandığı ve “Referandum mitingi yapılacağının gizlendiği” belirtildi.

MİTİNGLER ELEŞTİRİLİYOR

Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki olası mitingine ilişkin tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da miting yapacak olması eleştiriliyordu.

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tutuklanması da eleştirilerin dozunun artmasına sebep olmuştu. Pek çok Alman politikacı Türk siyasetçilerin miting yapmalarının engellenmesini talep ediyordu.