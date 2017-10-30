Dünya ABD’deki bu gelişmeyi bekliyordu

ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası kapsamında yürütülen soruşturmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim sorumlusu Paul Manafort'a yetkililere teslim olması bildirildi. Manafort, bugün evinden çıkarak teslim oldu. Manafort ve iş ortağı Gates, bugün yargı karşısına çıkacak.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın seçim kampanya menajeri Paul Manafort’un, ABD seçimlerine Rusya müdahalesi soruşturması kapsamında yetkililere teslim olması istendi. New York Times’ta yer alan habere göre ise Manafort’un yanı sıra iş ortağı Rick Gates’in de teslim olmak için evinden ayrıldığı öğrenildi.

Reuters’ın görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre Manafort sabah saatlerinde evinden yüzünü gizleyerek ayrıldı.

Wall Street Journal, Trump’ın seçm kampanyasını yöneten ismin, vergi kaçırma suçu da birçok suçlama dolayısıyla teslim olduğunu yazdı. Reuters’ın geçtiği haberde ise Manafort ve Gates’in yabancı yetkililerin kayıtdışı temsilcisi olarak görev almak, yanlış beyan vermek ve yabancı banka ve hesaplar hakkında 7 kez eksik bilgi vermek iddialarıyla suçlanıyor.

Yapılan açıklamada, Manafort ve Gates, Federal Büyük Jüri tarafından aralarında ABD’ye yönelik komplo teorileri ve kara para aklama gibi suçlamaların da dahil olduğu 12 iddiayla soruşturuluyor.

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Öte yandan federal büyük jürinin özel savcısı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasında Manafort’un finansal ve emlak anlaşmalarının Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç’e bağlandığı iddia ediliyor. Trump, daha önce Mueller ve konuyla ilgili 3 kongre soruşturmasını sürekli eleştirmiş ve ‘Cadı Avı' olarak nitelemişti.

68 yaşındaki Manafort’un kara para aklama ve diğer mali suçlarla sorgulandığını yazan Reuters, Trump’ın seçim döneminde Rusya ve başka bir dış güçlerin sürece müdahale etmediğini söylediğini aktardı. Öte yandan Kremlin de geçmişte bu iddiaları yalanlıyordu.

Rusya'nın seçime müdahale edip etmediği soruşturmasına ek olarak Mueller, Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın eski başkanı James Comey'i görevden alarak adaleti engelleyip engellemediğini de araştırıyor. Comey görevden alındığı sırada FBI'ın Rusya'nın seçime müdahalesi olup olmadığı soruşturmasına liderlik ediyordu.

18 MİLYON DOLAR AKLAMIŞ

Süreç devam ederken soruşturma ile ilgili detaylar da geliyor… Reuters’ın son dakika haberi olarak geçtiği haberlerde Gates’in ve Manafort’un offshore hesapları üzerinden yaklaşık 75 milyon doların geçtiğini ve Manafort’un 18 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi.

İddianamede Manafort’un, gücünü kullanarak, vergi ödemediği ve lüks bir hayat yaşadığı da belirtilirken, 2006-2016 yılları arasında Manafort ve Gates’in ABD’li yetkililerden vergi kaçırdığı ve para akladığı ifade ediliyor. Manafort ve Gates’in Ukrayna ile yaptıkları işlerle 10 milyonlarca dolar kazandığı belirtildi. Manafort ve Gates’in Ukrayna’nın lideri Yanukoviç için lobiyaptığı ve bu sayede milyon dolarlık anlaşmalar yaptıkları da vurgulandı.

CNN, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Manafort ve Gates’in ABD’nin yerel saatiyle 13:30’da yargı karşısına çıkacağını duyurdu.

TRUMP’DAN FLAŞ YANIT

Trump, bu gelişmelerin ardından yine Twitter’a başvurdu. Takipçilerine bir mesajla duyuru yapan ABD’nin sansasyonel başkanı Donald Trump, Manafort hakkındaki suçlamaların çok eskiye dayandığını ve seçim kampanyasını etkilemediğini söyledi. Trump, “RUSYA İLE GİZLİ BİR ANLAŞMA YOK” mesajını paylaştı.

2016 yılında Haziran ve Ağustos ayları arasında Trump kampanyasının başkanlığını yapan Paul Manafort'un Ukrayna ve Rusya'da lobicilik faaliyetleri yürüttüğü biliniyor. 68 yaşındaki Paul Manafort'un Ukrayna'daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden milyonlarca dolarlık yasadışı ödeme almış olabileceği bildiriliyor. Manafort'un uzun yıllardır iş ortağı olan Rick Gates'in çok sayıda Rus ve Ukraynalı üst düzey yetkiliyle bağı olduğu sanılıyor.

Robert Mueller'ın soruşturmasının yanı sıra Kongre bünyesinde yürütülen bağımsız soruşturmalar da Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında işbirliği yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Başkan Trump, dün Twitter üzerinden paylaştığı bir dizi mesajda kampanya ekibinin Rusya'yla işbirliği yapmadığını ısrarla vurguladı ve asıl suçlu olan tarafın, eski rakibi Hillary Clinton ve Demokrat Parti olduğunu yineledi.

Trump ayrıca Rusya soruşturmasının, Cumhuriyetçi Parti'nin vergi reformu çalışmalarına odaklanan dikkatleri dağıtmayı amaçladığını iddia etti. Başkan Trump'ın avukatlarından Ty Cobb, Trump'ın Twitter'daki sözlerinin Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturmayla ilgili gelişmelere bağlı olmadığını kaydetti.

Trump'ın üst düzey danışmanlarından Kellyanne Conway ise Manafort raporunun ortaya çıkmasından hemen önce yaptığı açıklamada, Mueller'ın yönelttiği herhangi bir suçlamanın Trump ve da Trump'ın kampanya ekibinin de suçlanacağı anlamına gelmeyeceğini kaydetti. Conway, Fox Televizyonu'na yaptığı açıklamada, “Bugün Mueller soruşturmasıyla ilgili ne olursa olsun, sonucun seçim kampanyasıyla ilgisi olup olmadığını bile bilmiyoruz” şeklinde konuştu.