Son dakika… Husiler eski cumhurbaşkanının evini havaya uçurdu

Yemen'de Husiler, saf değiştirip Suudi Arabistan'la anlaşmaya çalışan ve 'Yeni sayfa açmaya hazırım' mesajı veren devrik lider Ali Abdullah Salih'in başkent Sana'daki evini havaya uçurdu. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı da Salih'in Marib'e kaçmaya çalışırken Husiler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Suudi Arabistan ise Salih'in hayatta ve güvende olduğunu duyurdu.

Salih, Suudi destekli güçlere karşı bir süre işbirliği yaptığı Husilerle bozuşmuştu. Televizyondan konuşma yapan Salih, koalisyona ”Ablukayı kaldırır ve saldırıları durdursanız yeni bir sayfa açmaya hazırım” diyerek görüşme teklifinde bulunmuştu.

Bu arada Yemen hükümeti, Husilerle ilişkisini kesen herkesin affedileceğini açıkladı. Aden’de konuşan Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağr “Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerle işbirliğinden çekilen kişiler için ‘genel af’ ilan edecek. Temeli hoşgörü ve kardeşlik üzerine tesis edilmiş yeni bir sayfa açacağız” dedi.