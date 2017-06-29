Son dakika… Türkiye’den Almanya’ya çok sert yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi çerçevesinde gideceği Almanya'da Türklere hitap etmesinin Berlin Yönetimi tarafından istenmemesine tepki gösterdi.

Müftüoğlu, “Almanya’daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir” dedi.

Sözcü Müftüoğlu, Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz’un açıklamalarına yanıt olarak, “Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı.

SCHULZ’UN AÇIKLAMASI ŞÖYLEYDİ:

SPD lideri Martin Schulz Bild gazetesine verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkinlik düzenlemesine karşı çıkmıştı.

Schulz, “Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya’da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye’de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da etkinlik düzenlemesini istemiyorum” demişti.

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GABRIEL’DEN DE TEPKİ ÇEKEN YORUM

Schulz’un bu demecinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den de benzer tonda bir beyan gelmişti.

Gabriel, “Erdoğan'ın G20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” ifadesini kullandı.

Rusya'nın Krasnodar şehrine giderken beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gabriel, “Erdoğan'ın Almanya'daki Türk vatandaşlarına hitap etmek için Ankara'nın resmi olarak izin talep ettiğini” ifade etti.

Reuters'ın haberine göre; Gabriel iki hafta önce Ankara Yönetimi'ne bu konuda resmi izin istenmemesi için tavsiyede bulundu.