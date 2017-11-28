Son dakika… Zarrab davası resmen başladı

Ünlü dava başladı.... Zarrab bugün ya da yarın tanık olacak. Hakan Atilla'nın avukatlarının 2 hafta erteleme isteği hakim tarafından reddedildi.

Ünlü dava bugün resmen başlıyor… Savcılık hakimin sorusu üzerine Reza Zarrab’ın bugün ya da yetişmezse yarın “hükümet tanığı” olarak mahkemeye geleceğini söyledi.

Dava savcılık ve avukatların yapacağı kısa açılış konuşmalarıyla başlıyor. Ardından uzman tanıklar dinlenecek. Savcılık hakime bugün FBI’dan uzman tanık olarak 2 kişinin dinleneceğini ayrıca ABD yaptırımlarını denetleyen Hazine Bakanlığı kurumu OFAC’tan bir uzmanın dinleneceğini ifade etti.

Yine yaptırımlar konusunda Demokrasinin Savunulması Vakfı CEO’su (Aykan Aydemir’in de çalıştığı vakıf) tanık olarak dinlenecek. Savcılık Reza Sarraf’ı da hükümet tanığı olarak bugün ya da yetişmezse yarın dinleneceğini söyledi.