Son dakika… Zarrab davasında flaş iddia: Yeni avukatlar Türkiye’ye gidip Erdoğan’la görüştü

Yaklaşık bir yıldır New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın davasında bu hafta baş döndürücü gelişmeler yaşandı: Zarrab, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden biri olan New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'yi ve eski adalet bakanlarından Michael Mukasey'i avukatları arasına kattı. Amerikan The New York Times gazetesi, Giuliani ve Mukasey'in Zarrab'ın vekaletini alır almaz, geçen ay Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdü. Zarrab'ın Savcılık'la işbirliğine giderek, hakkında istenen cezanın indirilmesi karşılığında "itirafçı olabileceği" konuşuluyor.