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Suudi Kralı Salman, prensi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da düşük düzeyli bir prens vatandaşlara şiddet uygularken görüntülendiği birkaç videonun ortaya çıkmasından bir gün sonra gözaltına alındı. Videoyu sosyal platformlarda paylaşan biri daha gözaltına alındı.

17:0120 Temmuz 2017
Dünya
Suudi Kralı Salman, prensi gözaltına alındı
Suudi Arabistan'da düşük düzeyli bir prens vatandaşlara şiddet uygularken görüntülendiği birkaç videonun ortaya çıkmasından bir gün sonra gözaltına alındı. Videoyu sosyal platformlarda paylaşan biri daha gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud’un talimatıyla Prens Suud bin Abdülaziz bin Musaid, internette yayınlanan videoları nedeniyle gözaltına alındı. Prens videolardan birinde evinin yanına park eden bir kişiyi acımasızca dövüyordu. Videolarda arka planda 18 adet viski şişesi de görülürken, videolar bolca şiddet içeriyordu.

Suudi Arabistan Devlet Televizyonu, Kral Selman’ın Prens Suud bin Abdülaziz bin Musaid ve videolarda ona yardımcı olduğu görülen kişilerin gözaltına alınmasını ayrıca söz konusu olaylar için tam bir soruşturma yapılmasını istediğini duyurdu.

Kralın ayrıca ülkedeki şeriat yasalarına uygun olarak mahkemeden bir karar çıkana kadar prens ve diğerlerinin serbest bırakılmaması talimatını verdiği de belirtildi. Talimatta, Kral Selman’ın halktan statüsünü ya da yetkilerini suistimal eden kişilere karşı uyanık olmasını istediği de açıklandı.

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