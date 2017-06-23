Tedavülden kalkmış parayla vurgun yaptılar

Türkiye'de 2005'te tedavülden kalkan bol sıfırlı paralar, Hindistan'ı karıştırdı. Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da yaşanan dolandırıcılık, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Hindistan basınına göre Bengaluru’da tedavülden kalkan 78 adet 500.000 liralık parayı kullanan 4 kişilik çete bu banknotları bir iş adamına satmaya çalışırken yakayı ele verdi. Çete içerisinde bir de polis memurunun olduğu belirtilirken yakalanalar tutuklandı.

Türkiye’de kullanılmasa da merkez bankası tarafından Aralık 2019’a kadar değiştirilebilirken çetenin banknotları yaklaık 140 bin dolara sattıkları açıklandı. 1 TL’nin 18.24 Hint Rupisi olduğu günümüzde şebeke, bu banknotları güncel kur üzerinden sattı.