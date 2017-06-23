Tedavülden kalkmış parayla vurgun yaptılar

Hindistan basınına göre Bengaluru’da tedavülden kalkan 78 adet 500.000 liralık parayı kullanan 4 kişilik çete bu banknotları bir iş adamına satmaya çalışırken yakayı ele verdi. Çete içerisinde bir de polis memurunun olduğu belirtilirken yakalanalar tutuklandı.
Türkiye’de kullanılmasa da merkez bankası tarafından Aralık 2019’a kadar değiştirilebilirken çetenin banknotları yaklaık 140 bin dolara sattıkları açıklandı. 1 TL’nin 18.24 Hint Rupisi olduğu günümüzde şebeke, bu banknotları güncel kur üzerinden sattı.
Mevcut durumda 1 Türk Lirası 18,24 Hint Rupisi değerinde. Hint polisi, şebekenin 500 bin liralık banknotları da bu kur üzerinden yani tanesini 9,1 milyon rupi yani yaklaşık 140 bin dolara sattıklarını belirledi. Güvenlik güçleri çetenin uluslararası bir dolandırıcılık ve kaçakçılık çetesinin parçası olduğunu ifade ederken, banknotların yanı sıra silahların ve sahte kimliklerin de ele geçirildiği belirtildi.
Yakalananların 40 ile 50 yaşlarında olduğu kaydedildi.