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Trump, Erdoğan’la görüştü

Twitter üzerinden birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeyi gerçekleştirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
16:5624 Kasım 2017
Dünya
Trump, Erdoğan’la görüştü
Twitter üzerinden birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeyi gerçekleştirdiği açıklandı.

Twitter'ı en etkili ve yoğun kullanan dünya liderlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden bugün yapacağı görüşmeleri takipçileriyle paylaştı. Trump’ın bu açıklamasının ardından Erdoğan ile planladığı görüşmeyi gerçekleştirdiği duyuruldu.

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Trump, “Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ortadoğu'da miras aldığım karışıklığı sona erdirip barış getirmeyi konuşacağız” mesajını atarken aynı tweet'te 43 milyonu aşkın takipçisine, “Ortadoğu'da işleri yoluna koyacağım. Bu zamana kadar birçok yaşam ve 6 trilyon dolarlık hata yapılmış, öncelikle bunları düzelteceğim. En başından oraya girmemeliydik” ifadesini kullanmıştı.

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Görüşmenin detayları geliyor…

Son güncelleme: 16:5824.11.2017
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