Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi

Almanya’nın Hamburg kentinde G20 zirvesine katılan liderlerden ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez yüz yüze görüştü.

G20 Zirvesi Almanya’nın Hamburg kentinde başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi açılış töreninde liderleri karşıladı. İlk toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ise ilk temasını gerçekleştirdi.

Putin’le bir araya gelmekten memnun olduğunu ve Rus liderle konuşmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, Putin’le bir arada bulunmanın kendisi için onur olduğunu vurguladı.

Putin de, Trump’la tanıştığına memnun olduğunu ve görüşmenin sonuç vermesini umduğunu kaydetti.

Rusya ve ABD mevcut sorunları çözmek istiyorsa telefon görüşmelerinin yeterli olmayacağını kaydeden Putin, Trump’la daha fazla görüşmeleri gerektiğini ifade etti.