Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “İran’ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir” dedi. Öte yandan Türk makamlarının İran konusundaki açıklamalarına tepki gösteren Tahran, Türkiye'nin bu ülkedeki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “İran’ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir” dedi. Öte yandan Türk makamlarının İran konusundaki açıklamalarına tepki gösteren Tahran, Türkiye'nin bu ülkedeki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına cevap verdi. Bir soruya verdiği yanıtta Müftüoğlu, “Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır. İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

Türk makamlarının İran konusundaki açıklamalarına tepki gösteren Tahran, Türkiye’nin bu ülkedeki Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahreyn temasları kapsamında ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Münih Konferansı’nda dile getirdiği ifadelerden dolayı Türk Büyükelçi Rıza Hakan Tekin bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

İran televizyonu, Dışişleri Bakanlığı’na gelen Türk Büyükelçiye Tahran yönetiminin “sert” itirazının iletildiği aktardı.

Bu sabah basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de İran’a yönelik Türkiye’den yapılan açıklamalara tepki göstererek, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz” demişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Ankara´dan son günlerde İran´a yönelik yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Kasımi, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var” dedi.

İran´ın resmi haber ajansı İRNA´nın haberine göre, yerli ve yabancı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kasımi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´nun Münih Güvenlik Konferansı’nda İran konusunda söylediği ifadelere tepki gösterdi.

Kasımi, “Türkiye, özellikle başarısız darbe girişimi sonrası çeşitli alanlarda İran´ın destek verdiği önemli komşularımızdan biridir. Türkiye´deki kaotik durum nedeniyle ülkedeki bazı politikacılar, muhtemelen sonuçlarını iyi düşünmeden, normal olmayan ifadeler kullanıyor. Yanlış politikalar nedeniyle girdiği girdaptan kurtulamayan Ankara, çaresizliğini örtbas etmek için öfkeden bu ifadelere başvuruyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE TEKRARLARSA SUSMAYIP YANIT VERECEĞİZ”

İranlı Sözcü, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Türk makamlarından, İran hakkında yaptıkları konuşmalarına daha fazla dikkat edip, bu tip sözlerin tekrarlanmamasını temenni ederiz. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz” dedi.

“UÇUŞA YASAK BÖLGEYE KARŞIYIZ”

Tahran´ın, Türkiye´nin Suriye´nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini yanlış bulduğunu söyleyen Kasımi, “Bu mesele sorunları daha da arttıracaktır. Bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir, Suriye´de etkin diğer devletler de buna karşılar” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN´IN İRAN AÇIKLAMALARI DOSTÇA DEĞİLDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Bahreyn ziyareti sırasında İran´ın bölgede “Pers milliyetçiliği” yaptığına yönelik açıklamalarını değerlendiren Kasımi, Erdoğan´ın sözlerin “dostça” olmadığı ileri sürdü.

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Sözcü, “Türkiye Cumhurbaşkanı´nın tutumu beklenmedik ve dostça değildi. Bu tip ifadeler, Türkiye´nin kısa vadede elde etmeyi planladığı fakat yenilgiyle sonuçlanan hedeflerine ulaşamamasından kaynaklanıyor. İran´la ilgili bu ifadeler doğru değil ve yersizdir. İran; Suriye, Irak ve hatta Türkiye´de istikrar ve güvenliği sağlanması için yardımda buluyor ve rolü yapıcıdır” dedi.

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