Yapay zeka robotu kadın hakları savunucusu oldu

İnsansı robot Sophia'yı tasarlayan Hanson Robotics'in CEO'su David Hanson katıldığı bir televizyon programında Sophia'nın kadın hakları savunucusu olduğunu belirtti. Hong Kong merkezli olan şirket tarafından geliştirilen robota geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından da vatandaşlık verilmişti.

CNBC.com’un haberine göre yaşlılara yönelik yardım sağlama amacıyla tasarlanan ve Hollywood aktristi Audrey Hepburn’den fiziken model alınarak üretilen Sophia hakkında yeni bir söylem gündeme geldi. Hanson Robotics’in başında bulunan David Hanson, bir televizyon programında Sophia hakkında, “Kadın hakları ve tüm insanlığın haklarının büyük bir savunucusu” diye konuştu. Hansen, Sophia’nın vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’a yönelik ise “Sophia kadın haklarının gündeme getirilebileceği bir ortamda bulunuyor” diye konuştu.

Kadına yönelik verilmeyen haklar ile gündemde

Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud’un yayınladığı bir kararname ile Haziran 2018’den itibaren kadın vatandaşların ehliyet alabileceği Suudi Arabistan’da kadınlara birçok kısıtlama bulunuyor. Erkek izni olmaksızın banka hesabı açamayan, seyahat edemeyen ve tıbbi tedavi hakkından mahrum olan kadınların yabancılarla evlenme izni de İçişleri Bakanlığı tarafından veriliyor.