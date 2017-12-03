Yemen’den nükleer santraline füze saldırısı

Ortadoğu'da tansiyon düşmek bilmiyor... Bugün de Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'ye füzeyle saldırı düzenlediği açıklandı. Yemen'deki grubun resmi internet sitesinde yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nükleer santralin hedeflendiği belirtildi.

Krizin devam ettiği ve ülkelerin birbirleriyle rekabete ağırlık verdiği Ortadoğu’da yine sıcak dakikalar yaşanıyor… Yemen’deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri’ne füzeyle saldırdıklarını duyurdu. Husilerin internet sitesinde yer alan habere göre Abu Dabi’deki nükleer santralin hedeflendiği belirtildi.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde, “Kruz füzesi saldırısı el Baraka Nükleer Reaktörü’nü hedef aldı” ifadesi kullanıldı. Konuyla ilgili yeni bir detay verilmedi.

2015’ten beri Yemen’in kuzeyini kontrol eden Husiler, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonla çatışma içinde. Abu Dabi de bu koalisyon içerisinde bulunurken, Barakah nükleer santral projesinin 2018’de tamamlanması bekleniyordu.

Husiler, bu yıl içinde daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’ne füzeyle saldırmıştı.