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Zafer Çağlayan dünyada “trending topic” oldu

ABD'de Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davada Zafer Çağlayan'la ilgili ifadeler sonrası, eski Ekonomi Bakanı Twitter'da 'trendic topics' (çok konuşulan konular) bölümüne girdi.

09:2330 Kasım 2017
Dünya
Zafer Çağlayan dünyada “trending topic” oldu
ABD'de Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davada Zafer Çağlayan'la ilgili ifadeler sonrası, eski Ekonomi Bakanı Twitter'da 'trendic topics' (çok konuşulan konular) bölümüne girdi.

ABD'de İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanıp ABD hükümeti adına tanıklık yapmayı kabul eden Reza Zarrab’ın '45-50 milyon euro, 7 milyon dolar ve 2.4 milyon TL verdiğini' iddia ettiği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Twitter'ın dünya sıralamasında da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çağlayan hakkında en az 123.000 tweet atıldığı görülüyor.

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Son güncelleme: 09:4330.11.2017
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